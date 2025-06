Tallinna lasteaedade kohatasu on juba poole võrra kärbitud, töö jätkub

«Selle töö pealt, mida on siin viimastel päevadel väga tõsiselt tehtud ja kõigi koalitsioonipartnerite ühise pingutusena me saame täna selle ettepaneku teha. See on praeguses etapis realistlikult tehtav ja vastutustundlikult rahaga kaetav. Ma ei ütle, et linnas pole võimalik enam kusagilt kokkuhoiukohti leida. Loomulikult on, aga see eeldab täiendavat tööd. Ainult loosung «Vähendage bürokraatiat!» meid siin edasi ei aita. Edasi tuleb Reformierakonnal pakkuda ka reaalne viis, kuidas me edasi liigume,» ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Tema sõnul tuleb leida veel kuni paari miljoni euro ulatuses katteallikaid. «Ma arvan, et see on teoreetiliselt võimalik, sest ma ei ütleks, et me oleme kogu linna süsteemi nii korda teinud, et enam poleks võimalik kuskilt kokku hoida. Aga see eeldab väga tõsist tööd ja siin ei piisa kindlasti ainult loosungist, et vähendame bürokraatiat, vaid tuleb teha konkreetsed ettepanekud. Seisukoht on ju meil kõigil ühine. Kui on soov koos edasi minna, edasi valitseda sama koalitsiooniga, siis me jõuame lasteaia kohatasude osas kokkuleppele. Aga kui me ei jõua kokkuleppele, siis on põhjused mitte lasteaia kohatasus, vaid Reformierakonna muudes ambitsioonides,» lisas ta.