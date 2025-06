VIDEO Türgi vigurlennuüksus «Turkish Stars» teeb Tallinna kohal auringe

«Turkish Stars» on Türgi õhujõudude koosseisus tegutsev vigurlennuüksus, mis on juba alates 1992. aastast kogunud rahvusvahelist tuntust oma õhuetendustega. «Turkish Stars» meeskond esineb reeglina kuue halli-puna-valges värvuses Canadair NF-5 reaktiivlennukiga, mis on eriliselt kohandatud just keerukate trikkide tegemiseks, pakkudes haaravat vaatemängu. Canadair NF-5 on üks väheseid showlennunduses kasutatavaid lennukeid, mis on võimeline lendama ka ülehelikiirusel.