Tartu Ülikool kukkus maailma ülikoolide edetabelis

Tallinna Ülikooli strateegiajuht Mikk Kasesalk ütles, et ülikoolide edetabelid on ühed vähesed kergesti kättesaadavad rahvusvahelised võrdlusallikad. «Maailmas on umbes 50 000 kõrgharidusasutust, neist võttis QS 2024. aastal edetabeli koostamisel hindamisele 5663, 2025. aastal aga juba 8467. Nii suure hulga ülikoolide hulgas 901.–950. kohale jõudmine on kindlasti tunnustus,» lausus Kasesalk.