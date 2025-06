Linnavalitsus ootab pinkide ja nende asukoha kohta veel tagasisidet, et vajadusel teha suve jooksul korrektiive. Foto: Rasmus Rebase

Annamegi siinkohal sõna Anastassia Kovalenko-Kõlvartile, kes on Keskerakonna poliitik riigikogus ja Tallinna linnavolikogus ning ka kukutatud linnapea Mihhail Kõlvarti abikaasa.

«Tegelikult on ju Tallinnal välja töötatud ju väga konkreetne linnamööbli ja selle paigutuse juhend. Seal on väga konkreetselt välja töötatud, milliseid pinke tohib üldse tellida ja millisele kvaliteedile nad peavad vastama. Mina täna kahtleksin, kas see hinna ja kvaliteedi suhe on üldse proportsionaalne,» räägib Kovalenko-Kõlvart leebelt etteheitval ja justkui suurest kõnelemisest kergelt kähedal häälel.

Mina täna kahtleksin, kas see hinna ja kvaliteedi suhe on üldse proportsionaalne. Keskerakonna poliitik Anastassia Kovalenko-Kõlvart

«Ja teine aspekt on muidugi paigutus. Ükskõik, mis pink paigutatakse, alati tuleb tagada ka vaade inimesele, kes pingi peal istub. Ja siis see reegel, et pingid peavad paiknema mõnesaja meetri kaugusel üksteisest – meil olid nad mõnes kohas üksteisest reaalselt mõne meetri kaugusel!»

Etteheiteid aina tuleb ja tuleb. Kovalenko-Kõlvart leiab, et juhend keelab pinkide paigaldamist kergliiklusteedele, sest see võib põhjustada ohtlikke olukordi – pingid tuleks panna eraldi soppidesse. Ta saadab video, millest on näha, kuidas pink on Lövenruh’ pargis pehmele murupinnasele, mida aga teha ei tohiks.