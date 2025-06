Pihlakodu juhatus: väited, et juhtkond oli teadlik väärkohtlemisest ja varjas seda, ei vasta tõele

Tabasalu Pihlakodu juhatus esitas kirjalikus pöördumises ümberlükkamiseks mitmed väited, mis moodustavad nende silmis meedias kallutatud kajastuse. Esiteks olevat vale, et kahtlustatav töötaja palgati ilma piisava taustakontrollita. Nende sõnul tehti töötajale kõik vajalikud taustakontrollid ja karistusregistri päring, millest ilmnes, et töötajal polnud kehtivaid karistusi.

«Pihlakodu hinnangul on meedia roll avaliku arvamuse kujundamisel olnud ebaaus. Avaldatud on kontrollimata väiteid ja süüdistusi, mida esitas kannatanute ja lähedaste advokaat Olavi-Jüri Luik. Artiklite pealkirjad on sageli kõmulised ja eksitavad ning asjakohased õiguspärasuse järeldused on maksumüüri taga või artiklite lõpus,» sõnas Pihlakodu.

«Alates juhtumi esmakajastamisest on avaldatud üle 20 artikli, milles Pihlakodu korduvad kirjalikud seisukohad ja vastused on jäetud tähelepanuta. Kui see jätkub, oleme sunnitud kaitsma oma õigusi kohtus. Loodame, et ajakirjandus hakkab sündmusi kajastama vastutustundlikult, tasakaalustatult ja faktipõhiselt, arvestades nii hooldatavate kui töötajate huve, kelle turvatunne on kannatanud,» lausus Pihlakodu.