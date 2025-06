Korruptsioonikomisjoni juht sai kriitikat poliitiliselt kuumadele teemadele keskendumise eest

Seadus annab komisjonile päris suure kaalutlusruumi, milliste teemadega tegeleda ja Kovalenko-Kõlvarti meenutusel on komisjon hääletanud praktiliselt alati päevakorra poolt. Erand oli Kristen Michali ja riigisekretäri küsimus.

Lugupeetud proua Kõlvart

Pöördume teie poole komisjoni selle hooaja viimase istungi ja teie esimese esimehe perioodi järel murega komisjoni senise töö üle.

Meenutame, et korruptsioonivastasel erikomisjonil on seadusega määratud pädevus ja ülesanded. Vastavalt korruptsioonvastase seaduse §9 on Komisjoni ülesandeks:

teostada parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle,

arutada võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja anda nende kohta hinnanguid,

teostada järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle,

kontrollida huvide deklaratsioone ning

teavitada Riigikogu ja avalikkust tema pädevuses oleva korruptsioonivastase tegevuse tulemustest.

Korruptsioonvastase seaduse järgi on korruptsioonivastased meetmed ametiisikute toimepiirangud ja huvide deklareerimine, samuti saab lugeda korruptsioonivastasteks meetmeteks Riigikogu ja muude asutuste häid tavasid, lobikohtumise registreerimise tava ja muud taolist.

Sel hooajal on teie juhtimisel toimunud 28 komisjoni istungit. Neist neljal on arutatud lennunduse küsimusi ja lennufirma pankroti (Majanduskomisjoni pädevus), neljal raudtee ettevõtlust ja Rail Balticu projekti (Majanduskomisjoni pädevus), kolmel energiamajandust ja tuuleparkide rajamist (Majanduskomisjoni pädevus), neljal metsamajandamise küsimusi (Maaelu- ja majanduskomisjoni pädevus).

Neljal komisjoni istungil on toimunud kohtumised õiguskaitseasutuste juhtidega. Neil kohtumistel on olnud komisjoni ülesannetega puutumus.

Ühel korral on arutatud elektritõukerataste turgu, ühel korral riigisekretäri ametisse nimetamist ja ühel korral E-valimiste turvalisust. Puutumus komisjoni pädevusega puudub siin meie hinnangul täielikult.

Oma seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks on komisjon pidanud 4 istungit. Arutati Riigikogu liikmete hea tava võimalikke muudatusi, ühe Riigikogu liikme võimalikku deklareerimata huvide konflikti, huvide deklaratsioonide kontrolli järeldusi ja ELi poliitilise reklaami läbipaistvuse määruse mõju valimiskampaaniatele.

Komisjoni pädevus arutada muid ülalnimetatud teemasid on vähemalt küsitav. Küll ei saa mööda asjaolust, et nii metsade raie, elektri hind kui Rail Balticu ehitus on poliitiliselt «kuumad teemad» ja võimaldavad ajakirjanduslikku tähelepanu. Ühtki korruptsioonijuhtumit, korruptsioonivastase seaduse rikkumist, ennetava meetme ettepanekut ei ole need arutelud paljastanud ega mingit muud üldist kasu kaasa toonud.

Samal perioodil on mitu Riigikogu liiget kaotanud kriminaalasjade uurimise tõttu saadikupuutumatuse, üks riigikogu liige on kriminaalkorras korruptiivse teo eest süüdi mõistetud ja üks erakond on kolmandat korda korruptsioonikuriteo eest lõplikult süüdi jäänud.

Komisjoni liikmed on hooaja vältel korduvalt avaldanud soovi komisjonis neid juhtumeid ja erakondade korruptsioonijuhtumite ennetamise meetmeid arutada.

Komisjoni päevakorda ei ole neid küsimusi võetud.

Leiame, et komisjon peab järgmisel hooajal asuma kõigepealt täitma oma seadusest tulenevaid ülesandeid. Kui aega üle jääb võime loomulikult arutada üldhuvitavaid küsimusi ja rahuldada komisjoni liikmete uudishimu.

Parlamentaarne järelevalve korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle on demokraatses riigis kriitiliselt oluline ülesanne. See peab algama kõigepealt meist endist. Erikomisjoni platvormi kasutamine kõrvalisteks teemadeks iseenesest hakkab murendama niigi vähenevat põhiseaduslike institutsioonide usaldusväärsust. Me ei soovi erikomisjoni muuta erakonnapoliitiliseks kemplusplatsiks.

Teeme ettepaneku järgmisest hooajast komisjoni istungitel arutlusele tulevad teemad kokku leppida komisjoni eelneval istungil. Nii väldime edaspidi ehk pidevaid üllatusi komisjoni aruteluteemade üle ja olukorda, kus komisjon täidab oma ülesannet 15% ulatuses tööks kulunud ajast.