Politsei otsib Lasnamäel kadunud Sveni

Sven on umbes 160 sentimeetri pikkune ja kõhna kehaehitusega. Seljas kandis ta ruudulist särki ja tumedaid teksapükse. Telefoni tal kaasas ei ole.

Politsei on meest tema kodukandi ümbrusest otsinud, kuid seni pole teda veel leitud. Otsingud jätkuvad. Teada on, et mees võib sihitult ringi liikuda, ei oma püsivat ööbimiskohta ja võib ööbida ka tänaval või trepikodades.