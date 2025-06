Kultuurist mõjutatud valikud

Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuse direktor Eveli Kuklane väidab, et on eksitav otsida meeste ja naiste palgaerinevuste algpõhjuseid kutseõppest, olgu selle korraldusest või sisust. Tema silmis ei tõesta Postimehe analüüs, et juba kutseõppes hakkab kujunema olukord, kus mehed teenivad naistest märgatavalt rohkem. Pigem, täheldab ta, sai esiteks tõestatud, et teatud erialadel ja majandusharudes on palgad sõltuvalt töö iseloomust, tööturu nõudlusest ja loodavast väärtusest kõrgemad kui mujal; ning teiseks, et tütarlapsed valivad kutseõppesse sisenedes sageli erialasid, kus tulevane palgaootus on madalam. Sama, märgib ta, kehtib ka kõrgharidusõppe kohta.

«Kahjuks on see tõsi, et haridusmaastikul on valikud sageli soopõhiselt determineeritud,» nendib Kuklane. «Ja kahjuks on ka see tõsi, et tütarlapsed valivad sageli erialasid, kus majandusloogikast lähtuvalt ei saa kunagi olema tööturu tipp-palkasid, ent mis on siiski ühiskonna toimivuse vaates väga olulised, näiteks hooldajad ja lapsehoidjad. Samuti on tõsi, et tütarlapsi on väga keeruline meelitada valima erialasid, kus on palgaperspektiiv hea, ent mis on seotud näiteks tehnoloogiaga. Nii noormeeste kui tütarlaste valikud on mõjutatud kultuurist ja bioloogiast.»