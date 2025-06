Kurgja lähedal paksus metsas elav ilmatark Jaan Kalda ütles, et Metsavana räägib õiget juttu – temal on võime enesetunde järgi ilma ennustada juba poisipõlvest. «Mul oli tihti mitu päeva järjest jube külm ja siis hakkasin neid kordi üles märkima. Kahe või kolme päeva pärast läks ilm alati soojaks. Kui mul on külm, tuleb soe ilm, ja kui tunnen, et on palav, läheb jahedamaks.» Jaanipäeva eel on Kaldal seljas dressipluus – see tähendab, et soojakraade tuleb mõõdukalt. Siiski tõdes ilmatark, et miski pole kindel ning pühade ajal on ilm muutlik.