JAANIPÄEV Mida peab teadma lõkkest?

Tuli kannab elujõudu ning jaanilõkke ümber toimusid viljakusrituaalid, lauldi ja tantsiti, et tagada hea saak, tugev kariloomade järelkasv ja õnnelik pereelu.

Jaanipäev ja -lõke on alati olnud ka kogukonna pidu – võimalus koos süüa, tantsida, laulda ja suhelda. Tänapäeval on jaanilõke sotsiaalne traditsioon, mis ühendab inimesi ja hoiab rahvakultuuri elus.

Mida panna ja mida kindlasti ei tohi jaanilõkkesse panna?

Lõketega seotud vead on enamasti tingitud inimeste hooletusest – lõkked on tehtud ohtlikult suured, põlevmaterjalidele (nt hoonetele, süttivale taimestikule) liialt lähedale või jäetud järelevalveta. Samuti on puudu olnud esmased kustutusvahend – ämbrid veega, veevoolik või kustuti.