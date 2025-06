FOTOD President andis auastmed neljale kõrgemale ohvitserile ja tunnustas aasta reservväelasi

Auastmed neljale kõrgemale ohvitserile

Andrus Merilo on praegu kaitseväe juhataja. Kindral Merilo on varasemalt teeninud kaitseväe juhataja asetäitja, diviisi 1. jalaväebrigaadi ülema ja kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülemana. Merilo on juhtinud ka kaitseväe juhataja administratsiooni, Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonda.

Merilo alustas oma teenistust 1992. aastal Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenijana. Ta on lõpetanud Soome kõrgema maakaitsekooli ja Ameerika Ühendriikides maaväe staabikolledži ja sõjakolledži. Merilo on osalenud rahuvalveoperatsioonil Liibanonis ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Kosovos, Afganistanis ning Iraagis.

Mait Müürisepp on Eesti sõjaline esindaja NATO liitlasvägede ülemjuhatuse (SHAPE) juures. Ta alustas oma teenistust 1993. aastal riigikaitseakadeemia kadetina, on teeninud Scoutspataljonis rühma- ja kompaniiülemana, juhtinud nii Scoutspataljoni kui ka 1. jalaväebrigaadi operatiivsektsiooni ja olnud Kalevi jalaväepataljoni ning kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülem.

Aastatel 2023-2024 teenis Müürisepp Eesti diviisi staabiülemana. Mait Müürisepp on lisaks riigikaitse akadeemiale lõpetanud ka USA Army War College´i, US Army Command and General Staff College´i ning täiendanud end NATO koolis ja Slovakkia kõrgemas sõjakoolis. Müürisepp on osalenud välisoperatsioonidel Kosovos ning Bosnia ja Hertsegoviinas.

Eero Rebo on tulevane Eesti kaitseatašee Ühendkuningriigis. Alates 2020. aastast kuni käesoleva aasta 6. juunini teenis ta Kaitseliidu peastaabi ülemana. Rebo on kaitseväeteenistuses alates 1993. aastast.

Enne siirdumist Kaitseliitu teenis Rebo alates 2015. aastast 2. jalaväebrigaadi ülemana. Rebo on teeninud erinevatel ametikohtadel alates rühmaülemast tagalapataljonis kuni Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemani.

Alates 2007. aastast teenis ta kaitseväe peastaabis erinevatel ametikohtadel, sealhulgas logistikaosakonna, operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülemana ning peastaabi ülema asetäitjana. Rebo on osalenud välisoperatsioonil Bosnia ja Hertsegoviinas.

Riivo Valge on alates 18. juunist õhuväe ülem. Ta on teeninud kaitseväes alates 1994. aastast. Õhuväe ülemaks määramise eel teenis Valge õhuväe ülema asetäitjana, samuti on ta teeninud kaitseväe akadeemia ülema asetäitjana ja erinevatel ametikohtadel nii Eesti õhuväes kui ka välisteenistuses NATO õhuväe juhatuses.

Valge on lõpetanud Eesti riigikaitseakadeemia ning omandanud kaks magistrikraadi Ameerika Ühendriikide õhuväe sõjakolledžis. Lisaks ta osalenud välisoperatsioonidel Bosnia ja Hertsegoviinas ning Liibüas.