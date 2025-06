Paavst kinnitas küüditatud peapiiskop Profittlichi õndsakskuulutamise

Roomakatoliku kiriku Tallinna piiskopkonna teatel kinnitas paavst Leo XIV peapiiskop Eduard Profittlichi õndsakskuulutamise uueks kuupäevaks 6. septembri. Sündmus pidi toimuma juba 17. mail Tallinna raeplatsil, kuid see lükkus paavst Franciscuse surma tõttu. See põhjus seisnes selles, et õndsakskuulutamine pole ainult Eesti katoliku kiriku, vaid ülemaailmse katoliku kiriku otsus, keda esindab Rooma paavst. Seetõttu ei saa toimuda pühakuks ega õndsaks kuulutamist enne uue paavsti ametissenimetamist. Nüüdseks on paavst Leo XIV valitud katoliku kirikupeaks ja ta on andnud loa õndsakskuulutamise tseremoonia läbiviimiseks Tallinna piiskopkonnas.