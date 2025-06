Sügisel ei saa e-hääletada mobiilseadmega

Vabariigi valimiskomisjon otsustas, et sügisestel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel veel mobiiliga hääletada ei saa, põhjusel, et mobiilirakendusi ei saa tavapäraselt auditeerida.

«Kõik riskid peavad olema sellistel puhkudel 100 protsenti vähendatud, kui mingi kahtlus on – pigem mitte,» märkis Ruussaar. «Mina olen uhke, et Eestis on e-valimised. Ma ei usu, et oleks olnud tõsiseid rikkumisi või võltsinguid,» lisas ta.

Ruussaar rõhutas, et viimastel valimistel kasutas üle poolte valijatest e-valimise võimalust.

«Tõepoolest, Eesti on selles mõttes hästi edumeelne. Mulle kohutavalt meeldib, et saan selle asja kiirelt kodus ära lahendada ja kindlasti mulle meeldiks seda teha mobiili teel,» ütles Koppel.

Majandusanalüütiku sõnul on probleemiks see, et ükskõik kui turvaliseks e-valimised muutuvad, leidub inimesi, kes seda ei usu. Koppel leidis, et kui skeptikute osakaal kasvab liialt suureks, võib tekkida vajadus rakendada meetmeid nende rahustamiseks või minna ajas tagasi.

«Sa räägid, nagu me oleksime akvaariumis - meil on olemas ühed inimesed ja teised inimesed. Nende inimeste hulk, kes ei soosi e-hääletust on manipulatiivsete tehnikatega muudetav ja see on täiesti legaalne,» rõhutas Hõbemägi.