FOTOD «Iisraeli küsimus on täna elus ja surmas»: Toompeal toimus meeleavaldus Iisraeli toetuseks

Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Suursaatkonna Eesti osakonna juhatuse esimees Peeter Võsu (Isamaa) selgitas Postimehele, et Eestis on mitmeid meeleavaldusi toimunud Palestiina toetuseks ning tema vaates on see täiesti vale. «Me oleme ikkagi samas väärtusruumis Iisraeliga, ainuke demokraatia kogu Lähis-Idas. Me oleme ka enamikes asjades ühisel seisukohal. On väga kummaline, et asutakse toetama seda poolt konfliktis, kelle taga sisuliselt ei saagi olla, aga lihtsalt joostakse kaasa. Meil oligi korraldajatena selline paha tunne, et Eesti rahvas jookseb kaasa asjaga, mida tegelikult ei osata selgitada,» rääkis Võsu ja täiendas, et paljud inimesed ei oska selgitada, miks nad toetavad Palestiina autonoomiat.

Ta lisas, et Iisrael on nii palju väiksem riik Lähis-Idas, et kui võrrelda, siis kui meil on massimeediasõda Venemaaga, siis me jääme massiga alla, sest Eesti ei suuda nii palju produtseerida, sest Venemaa massiga suretab meie sõnumid välja. «Ma arvan, et Iisraelil on täpselt sama asi, et nende sõnum on õige ja seisavad õigete asjade eest, kuid naabreid on väga palju ja massiga suretavad välja,» rääkis Võsu.