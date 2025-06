Eesti kodanikust poliitvang vabanes USA abiga Valgevene vanglast

Valgevene režiim kahtlustas Roiot ekstremistliku organisatsiooni loomises ning kohus määras talle kuue ja poole aastase vanglakaristuse ning ligi 6000 euro suuruse rahatrahvi.



Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) rääkis, et jõupingutused Eesti kodaniku vabastamiseks kestsid ligi poolteist aastat.

«Meieni jõudis 2024. aasta jaanuaris info, et Valgevene võimud on Minskis kinni pidanud Eesti kodaniku. Alates sellest on saatkond ja diplomaadid Roio ja tema perega pidevas kontaktis olnud.»

Tsahkna tänas Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi, Ukraina erisaadikut Keith Kelloggi ja tema meeskonda ning kõiki USA ja Eesti diplomaate ning partnereid, kes töötasid sihikindlalt ning järjepidevalt selle nimel, et meie kodanik koju saaks.



Roio lõi 2020. aasta septembris Eestis MTÜ Fund of Belarusian Friends, mille eesmärk oli koguda annetusi Valgevene režiimi eest põgenenud inimestele. Roio loodud MTÜ sisulise tööni ei jõudnud ning mõned kuud hiljem kustutati see äriregistrist. MTÜ loodi Eesti territooriumil, kooskõlas EV õigusaktidega.

Koos Allan Roioga vabastati teiste poliitvangide seas ka Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sjargei Tsihhanovski, kes on olnud vangistuses alates 2020. aastast.

«Tegu on väga olulise võiduga Valgevene opositsioonile, kuid me ei tohi unustada, et praegune režiim hoiab endiselt vangistuses tuhandeid poliitvange,» märkis Tsahkna.