FOTOD JA VIDEO Valgevenes vangis olnud Allan Roio: mind koheldi väga halvasti

Roio jõudis Tallinnasse õhtul kell kümme Helsingist saabunud lennuga. Tallinna lennujaamas tervitasid Roiot lähedased, välisminister Margus Tsahkna kui ka kiirabi, kes seljavaludega Roio üle vaatas.

Mees oli väsinud, aga pisarateni liigitatud.

Roio viibis vangistuses alates eelmise aasta jaanuarist. Valgevene režiim kahtlustas meest ekstremistliku organisatsiooni loomises ning kohus määras talle kuue ja poole aastase vanglakaristuse ning ligi 6000 euro suuruse rahatrahvi.

Roio selgitas, et ta vahistati Valgevenes pärast seda, kui lõi heategevusfondi perede toetamiseks, kes ei olnud rahul Valgevene valimistulemustega. «Kohalik diktaator käskis need inimesed jätta tööta ja ilma toiduta,» sõnas mees pärast Eestisse jõudmist. Ta lisas, et kuna on ise paljulapselise pere isa ja tema abikaasa on valgevenelanna, tundis ta kohustust neid peresid aidata.

Tänaseks on 2020. aasta septembris loodud MTÜ Fund of Belarusian Friends kustutatud. «Registreerisin fondi Ühendkuningriigis ja Eestis. Inglismaa fond sai kiiremini aktiivseks ning selle kaudu õnnestus ka piisavalt paljusid aidata.»

Enne kui Valgevene võimud fondi tegevusele jälile said, andis Roio abikaasa olukorrast pankadele teada. Kontod külmutati ning Valgevene ametivõimud ei pääsenud neile ligi. «Saime aidata esimest 140 peret, et nende lapsed saaksid kooli minna. Minu teada – ja Valgevene võimude suureks pahameeleks – ei suutnud nad leida ühtegi peret, keda me toetasime,» rääkis Roio.

Ta lisas, et tingimused, milles teda kinni hoiti, olid ebainimlikud. «Trellide taga olemine on üks asi, aga alates 2021. aastast olin ma sisuliselt pantvang Valgevenes. Mind koheldi väga halvasti. Tõenäoliselt teen sellest oma südameasja ja annan inimõiguste organisatsioonidele teada, mis tingimused seal valitsesid. Sellistes tingimustes ei peaks 21. sajandil mitte keegi elama,» ütles ta.

Roio tänas isiklikult ka välisminister Tsahknat. «Kui sind poleks olnud, oleksin ma ilmselt siiani seal.»

Tsahkna sõnul kestsid jõupingutused Eesti kodaniku vabastamiseks ligi poolteist aastat. «Meieni jõudis 2024. aasta jaanuaris info, et Valgevene võimud on Minskis kinni pidanud Eesti kodaniku. Alates sellest on saatkond ja diplomaadid Roio ja tema perega pidevas kontaktis olnud,» ütles Tsahkna.

Koos Roioga vabastati teiste poliitvangide seas ka Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sjargei Tsihhanovski, kes on olnud vangistuses alates 2020. aastast.