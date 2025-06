Eestis on mitmeid paiku, kus riigilipp lehvib ööpäev läbi, tuues visuaalse väärikuse kõrval esile ka sügava sümboolse tähenduse. «Ööpäev läbi lehviv lipp on vahva vaatepilt ning eriti pimedamal poolaastal on see ka eriliselt silma hakkav,» ütles riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed.

Eesti lipu seadus loetleb kohad, kus sinimustvalge lipp on heisatud alaliselt.