«Allani kojutoomine oli pooleteistaastase protsess. Kui me saime teada, et meie kodanik on arreteeritud, siis meie ülesanne välisteenistusena oli hoida sidet, proovida kõiki võimalike kanaleid, et teda vabastada ja tema huvide eest seista,» rääkis Tsahkna.

Ta lisas, et need tingimused, kus Roio oli, olid väga rasked. «Ma arvan, et mõne aja pärast on ta valmis neist ise avalikult rääkima,» leidis minister.

Tsahkna märkis, et eestlast üritati mitmel viisil koju tagasi saada, kuid läbimurre saavutati tänu USA abile. «Nüüd õnnestus koos Ameerika Ühendriikide survega 14 poliitvangi vabastada, sealhulgas Sjargei Tsihhanovski, kes on Valgevene demokraatia jõudude üks liidritest.»

«Aga meie jaoks oli tähtis, et meie kodanik Allan sai vabaks. Selles me peame olema tänulikud president Trumpile ja tema eriesindajale Keith Kellogile, kes läks reaalselt Valgevenesse kohale. Me andsime Allani nime sellesse nimekirja ja surve all said 14 inimest vabaks,» ütles Tsahkna. «Aga oleme ausad, väga paljud ei saanud. Praegu seal on tuhandeid poliitvange jätkuvalt,» lisas ta.