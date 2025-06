Eurosaadiku hinnangul on Euroopa Liidul hetkel kõige targem mitte lasta fookusest välja vajuda Vene agressioonil Ukraina vastu ning Ukraina abistamisel. «USA aktiivne osalus Iraani ründamisel ja Iisraeli toetamisel tähendab paraku nende abi ja tähelepanu vähenemist Ukraina suunal ja Euroopa asi on see korvata,» lisas Paet.