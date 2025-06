20 Iisraelis viibinud Eesti kodanikku on juba abi saanud

«Alates Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti eskalatsioonist on Eesti ning meie liitlaste diplomaadid suutnud evakueerida või abistada ligi 20 Iisraelis viibivat Eesti kodanikku,» lausus Tsahkna.

«Tegu on esimese evakuatsioonikoostööga Eesti ja Ukraina vahel. Soovin südamest tänada Ukraina välisministrit Andri Sõbihat ja kogu nende diplomaatilist korpust abi eest. Samuti avaldan tänu kõigile meie diplomaatidele ja partneritele eestlaste koju toomise nimel tehtava pühendunud töö eest,» tunnustas Tsahkna.

Välisministeerium soovitab tungivalt hoiduda Iisraeli reisimast. Iisraeli õhuruum on suletud ning riigist lahkumine on võimalik üksnes maismaapiiripunktide kaudu. Riigis viibivatel Eesti kodanikel palub välisministeerium olla tähelepanelikud ja järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Lühiajaliselt Iisraelis viibijatel on soovitatav oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel reisitargalt.vm.ee või võtta ühendust saatkonnaga.