Keskkonnaamet: pesast välja sattunud linnupojad ei vaja sekkumist

«Suvel kohtame sageli linnupoegi, kes lennuharjutuste käigus on pesast välja sattunud. Nad võivad tunduda abitud, kuid enamasti pole inimese sekkumist vaja,» teatas keskkonnaamet. «Varblased on üks paljudest liikidest, kelle pojad väljuvad pesas enne, kui päriselt lennata oskavad – see on nende kasvamise üks etappidest. Vanalinnud hoolitsevad nende eest ikka edasi - toovad süüa, kaitsevad ja õpetavad iseseisvaks eluks vajalikke oskusi.»