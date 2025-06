Politsei otsib Kiviõlis kadunud Jekaterinat

Pühapäeval kella 20 ajal sai häirekeskus teate, et Kiviõlis Lepa teel lahkus kella 16 paiku kodust 76-aastane Jekaterina teadmata suunas. Praegu on teada, et ta läks kodust ära koos koeraga, jättis telefoni maha ega andnud kellelegi teada, et kuhu ta minna plaanis.