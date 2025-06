Hiiumaal oli au laulu- ja tantsupeo tuli vastu võtta võidupühal. «See on eriline, et on jaanilaupäev. Eriline oli ka see, et merepääste alustega sõiduti tuli Saaremaalt Hiiumaale,» ütles kuraator Helle-Mare Kõmmus. Tule üleandmiseks kohtuti Soela ja Sõru vahel sümboolset – keset merd.