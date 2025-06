Ukraina sõjaline juhtkond ja Norra kaitseminister arutasid koostööd

«Me hindame kõrgelt Norra toetust – valitsuse, rahva ja kõigi, kes seisavad Ukrainaga vabadusvõitluses. 2025. aastal ulatub abi Ukrainale 1,5 protsendini Norra sisemajanduse koguproduktist, mis on äärmiselt oluline panus. Täname teid solidaarsuse ja sihikindluse eest,» rääkis Umerov.

Ukraina ja Norra kaitseametnikud keskendusid koostöö laiendamisele mitmes kriitilises valdkonnas, sealhulgas mehitamata õhusõidukite ühisele tootmisele ja hankimisele, tööstusprojektidele õhutõrje, elektroonika ja püüdurrakettide vallas ning täiendavate õhutõrjesüsteemide NASAMS ja laskemoona üleandmisele, mis on võimeline püüdma kinni ballistilisi sihtmärke.

Tore Onshuus Sandvik kinnitas, et Norra eraldab täiendavalt 400 miljonit dollarit Ukrainas toodetud relvade ostmiseks, et toetada riigi kaitsevajadusi. Mõlemad pooled leppisid kokku oma lähenemisviiside koordineerimises 2026. aasta sõjalise abi plaanide kujundamisel, et tagada kõige tõhusam toetus Ukraina relvajõududele.