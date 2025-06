Ka Eestis hukkunud kaitseväelaste lapsed saavad rahalist abi

Maia Prunt tunnistab, et palju tuge on olnud ka Illenzeeri fondi kõiksugustest üritustest. Tõsi, algul oli neil raske käia, ei salga ta, kuid ajapikku on läinud kergemaks ja tunne helgemaks. Ta mäletab, et kui abikaasa surma sai, arvas poeg, kes tollal oli veel neljane, et on ainus laps, kelle isa on hukkunud. Fondi üritustel nägi Arko Johannes, et see pole nii: tal on palju saatusekaaslasi.