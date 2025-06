Meediauuringute professor Siibak ei usu, et võõra inimese postituse peategelaseks sattumine suunaks last oma käitumist muutma: see võib temas tekitada pigem trotsi või nalja. «Teoorias loodetakse, et postitus jõuab õige lapsevanemani. Eesti on küll väike, aga mitte tingimata nii väike ning sotsiaalmeedialoogika ei pruugi seda samuti toetada,» tõdes ta.

Frolova-Alferjev lisas, et kui ringlema läheb last häbistav postitus, võtab kogukonna veebipolitseinik postitajaga privaatselt ühendust ja palub selle eemaldamist. «Sellepärast ei jäägi internetti jälge, et politsei sellistesse olukordadesse sekkub,» selgitas ta, et tavaliselt pöörduvad veebipolitseinike poole lapsevanemad. Samuti saab postituse eemaldada sotsiaalmeediagrupi moderaator.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti laste ja perede heaolu teenistuse juht Kaisa Vetemaa selgitas, et avaliku häbistamisega antakse lastele sõnum, et alandamine on vastuvõetav ning kasvab põlvkond, kes peab netilaimu tavaliseks nähtuseks.