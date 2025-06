Endine siseminister Läänemets meenutas, et pärast 2023. aasta politseijuhi kinnipidamist jäid mitu ministrit valitsuse julgeoleku kabineti järgselt arutama. Tema sõnul vestluse kese ei olnud niivõrd rotatsioon ning kes on selles süüdi või mitte, sest selle kohta ei omatud piisavalt informatsiooni, vaid ministrite arutelu puudutas õiglust ja demokraatiat.

Läänemets selgitas, et politseijuhtide kinnipidamine on väga kaalukas tegu, kus ühelt poolt võib see pakkuda kindlust, et keegi ei pääse, kui on seaduste vastu eksinud, ent teiselt poolt peavad tõendid olema piisavalt kindlad, sest eksimusruumi ei ole. «See puudutas kogu politsei usaldusväärsust, riigi ja demokraatia usaldamist aga mitte ainult,» selgitas Läänemets.

Ta lisas, et sel hetkel oli juba mitmeid juhtumeid, kus ühiskond tajus ebaõiglust, ülereageerimist ning iga hinna eest arusaamatut lõpuni minemist nagu seda oli näiteks Kajar Lemberi 9 eurose juukselõikuse altkäemaksuks nimetamine. «Ministrid arutasid toona, et kui Vaheri ja Heldna juhtumis süüd ei tuvastata, siis vajab prokuratuur suuremaid muudatusi. Võiks öelda, et see hetk on käes,» lisas Läänemets.



«Kui Vaheri, Heldna ja Alavere kohtuotsus kirjeldab kuidas prokuratuur tõendeid valikuliselt tõlgendab, tõendite asemel oma arvamusele tuginedes valedele järeldusteni jõuab jne, siis on midagi väga valesti. See ei ole esimene kord kui kohus seab kahtluse alla prokuratuuri tegevuse,» leidis endine minister.