Ukraina ja Ühendkuningriik leppisid kokku droonide ühistootmises

«Tänasel kohtumisel on hea tulemus ehk tehti täiendav otsus ühistootmise kohta. Usun, et see tugevdab mõlemat meie riiki. Erilist tähelepanu pöörati meie õhutõrje tugevdamisele. Ka selles osas on meil kokkulepped olemas,» sõnas Zelenskõi.