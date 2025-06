Zelenskõi tänas Starmerit Suurbritannia kindla toetuse eest Ukrainale

«Mul oli kohtumine Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga. Eelkõige olen tänulik Ühendkuningriigi toetuse ja solidaarsuse eest Ukrainale ja abi eest elude kaitsmisel. Tänu meie koostööle on tuhanded meie inimesed päästetud Vene rünnakutest. See on tänane peamine eesmärk – päästa nii palju elusid kui võimalik. Peatada Vene terror. Sundida Venemaad mõtlema rahule, mitte sõja laiendamisele. Absoluutselt selged eesmärgid,» rräkis Zelenskõi.

«Eelkõige anname oma partneritele nimekirja Vene ettevõtetest, mis on seotud süsteemi Orešnik ja muude Venemaa poolt terroriks kasutatavate vahendite tootmisega. Kõik sellega tegelevad ettevõtted ja isikud peavad saama sanktsioonid vähemalt maailma võtmetähtsusega jurisdiktsioonides. Praegu ei ole enamik Orešniku süsteemi tootmisega seotud ettevõtteid sanktsioonide all. Me parandame selle vea. Koostöö Vene relvatootjatega on kuritegu rahu vastu. Täpselt nii tuleks seda tõlgendada. Tänan kõiki, kes aitavad meil nõrgestada Venemaa kaitsepotentsiaali,» seletas Zelenskõi.