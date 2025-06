Kanada ja EL lubasid suurendada sanktsioonisurvet Venemaale

«Me suurendame survet Venemaale, mille hulgas edasiste sanktsioonide kaudu ja meetmetega, et vältida nendest kõrvalehoidmist. Samuti tagades, et Venemaa riiklikud varad jäävad külmutatuks, kuni Venemaa lõpetab oma agressioonisõja Ukraina vastu ja hüvitab selle sõjaga tekitatud kahju,» seisis avalduses.

Kallase sõnul on tegemist «küsimusega instrumentidest», mida EL saaks kasutada, et sundida Venemaad läbirääkimistele ja relvarahule.

«Ülemkogu on võtnud vastu juba 17 sanktsioonipaketti. Laual on 18. sanktsioonipakett. Kahjuks ei võeta seda vastu enne Euroopa Ülemkogu kohtumist. Meie ootus on, et pärast arutelu võetakse see vastu. Samuti on küsimus sanktsioonide pikendamisest, mille kohta tehakse loodetavasti otsus pärast seda Euroopa Ülemkogu kohtumist,» ütles Kallas.