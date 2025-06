Ukraina kirdeosas hukkus Vene droonirünnakus kolm inimest

«Meil on teave kolme hukkunu kohta. Nende hulgas on kaheksa-aastane poiss. Lapse surnukeha toodi välja hävinud maja rusude alt,» täpsustas sõjaväeametnik.

«Rünnakus sai haavata veel kolm inimest, kellest ühe vigastused on rasked,» lisas võimuesindaja.

Külas hävisid ja said kahjustada majad ning tabamuste järel puhkes tulekahju. Kõik asjaomased teenistused töötavad sündmuskohal.

Harkivis kõmisesid valjud plahvatused. Kohalikud võimud teatasid tabamusest ja purustustest Nemõšljanskõi rajoonis. Samuti on teada, et Vene droonide rünnaku all sai pihta tsiviilettevõte.