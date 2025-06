Riigipea võidupüha paraadil: kaitsetahe tõestab end kui tammejuur igas tormis

Vabariigi president Alar Karis ütles oma kõnes, et Eesti suvepealinn on igati väärikas paik võidupüha rivistuseks – Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, siin loeti ette meie rahva julgeim ja õigeim otsus: olla ja jääda iseseisvaks. Tema sõnul näitas ajalugu paraku, et see lootus osutus sinisilmseks, ning iseseisvuse taastamise järel valis üksioleku tagajärgi mäletav Eesti julgeolekuliidud. «Eesti on valinud oma kaitsevõime suurendamisel õige tee ning rahvale peab andma kindluse, et riigikaitsele kulutatud raha kulub otseselt julgeoleku parandamiseks. Eesti kaitse alusteks on kaitsetahe, võimed ja meie liitlased. Kaitsetahte näitamine on nagu tammepuu juur, mis on küll sügaval peidus, kuid tõestab igas tormituules oma rammu.»