KUKU Michal konkurentsiseadusest: sotside spinnid indikeerivad, et nad pole opositsioonis rolli leidnud

Michal tuletas meelde, et konkurentsiseaduse debatti on Eestis juba väga pikalt peetud. «Kas meil peaks olema mingid tööriistad, kuidas tagada vaba turg ja konkurentsiõigust? Nüüd tuli Euroopa reeglite, direktiivide tõttu seda debatti hakata uuesti pidama.»

«Tulenevalt õiguskantsleri soovitustest ja huvirühmade tagasisidest valiti see versioon, millega saab vaba turgu sama hästi tagada,» ütles peaminister kokkuvõtteks.

Peaminister rääkis, et poliitikute suunal võib lobi teha, see on normaalne ning peabki nii olema. «Aga mina ei tembeldaks õiguskantslerit või erinevaid õigusarvajaid ühte- või teistpidi,» täpsustas ta.