«Viimaste nädalate jooksul oleme koalitsioonipartneritega töötanud selle nimel, et leida lahendus lasteaia kohatasu küsimusele. Eelmisel reedel tegime ettepaneku langetada alates 1. septembrist kohatasu 35 eurole kuus – see vähendaks kohatasu poole võrra võrreldes mullusega,» ütles Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Ettepanek on tema sõnul rahaliselt kaetud, katteallikad on leitud halduskulude vähendamise, investeeringute ajastuse muutmise ja struktuursete reformide arvelt. «Meie hinnangul on see vastutustundlik ja peresõbralik samm,» ütles Lippus.