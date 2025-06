«Liitlaste otsus tõsta kaitsekulutused 5 protsendini SKT-st ja sellest lubadusest kinnipidamine on möödapääsmatu selleks, et kogu alliansi kaitsevõime oleks kindel ja meie heidutus veenev. Euroopa peab võtma suurema vastutuse oma kaitse eest, kuid sama vajalik on Ameerika Ühendriikide jätkuv pühendumus NATO-le,» ütles president.