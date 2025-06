Tüli regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) ja Tallinna linnavalitsuse vahel puhkes sellest, kui Tallinn teatas, et alates 1. augustist maakonnaliinid enam Balti jaamas ei peatu. Niisuguse käskkirja on Tallinna linn tõepoolest välja andnud. Samas on linnaametnikud teatanud, et seda ollakse valmis muutma, niipea kui Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (IIL) neile teatab, missugused liinid võiksid jääda Balti jaama ja missugused sõidaksid kuskile mujale. IIL ütles, et nemad ise mingeid ettepanekuid ei tee.