Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe läbinud Lii Kundla ütles, et tal on hea tunne, et kraad on lõpuks tehtud. «See aeg oli pikk ja pakkus palju väljakutseid, aga nüüd tunnen, et saan lõpuks ometi minna päris ellu, hakata erialast tööd tegema,» lausus ta. «Lähen tagasi oma armsasse kooli armsate õpilaste juurde ja tahan anda endast maksimumi. Kõrgkooliõpingud ei olnud lihtsad, aga samas olid need põnevad, sest sain järjest avastada midagi uut, läbida praktika ja omandada kogemusi. Oli hetki, kui tundsin, et ei oska enam mitte midagi, aga nüüd on see tehtud ja tunne meeletult hea.»