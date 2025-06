«Pärtel-Peeter Pere poliitilised mängud Tallinna koalitsioonis näitavad valusalt, kui kergesti saab läbipaistva juhtimise põhimõtted ja linna pikaajalised arengusuunad ohvriks tuua,» ütles Kallas. Haridusministri hinnangul ei saa mööda vaadata faktist, et abilinnapea on asunud avalikult survestama koalitsioonipartnereid ultimaatumitega, millel ei ole mingit seost linna arengut puudutavate sisuliste probleemidega. Kallase sõnul on see sisuliselt viis, kuidas pannakse alus uueks kokkulepeteks Keskerakonnaga. «Erakonnaga, kes on kolm korda kriminaalkorras süüdi mõistetud Eesti inimeste rahakoti kallale minemise eest,» nentis Kallas.