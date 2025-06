«Üle kahe aasta oleme näinud, kuidas riigi tasandil käib rapsimine ja lõhkumine. Nüüd on Reformierakond toonud sama poliitilise käekirja ka Tallinnasse. Praeguses keerulises majandus- ja julgeolekuolukorras vajavad inimesed kindlustustunnet. Reformierakond heidab ette et linnavalitsus ja Isamaa on riigi halvale juhtimisele vastandunud. See on tõsi. Oleme andnud parima, et kaitsta tallinna elanikke halva ja lõhkuva poliitika eest. Isamaa ei häbene seda. Tallinn peab olema vastukaaluks riigi ebamõistlikele otsustele,» arvas Kase.