Tallinna võimuliidu arutelu lasteaiatasu üle on hiljuti palju kõneainet tekitanud. Nii opositsiooniliikmete kui ka avaliku elu tegelaste silmis on see ennekõike poliitiline manööver, et tagada Reformierakonna võimul püsimine. Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) sõnul arutatakse uue linnavalitsuse moodustamist, kellega ollakse ühisel arusaamal lasteaiatasude kaotamise asjus.