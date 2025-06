KUKU Paneelmajade mure: ühistud ei ole kriisideks valmis

«Uurisin just korteriühistute valmisolekut kriisiks ja kriisikindlust ning kitsendasin seda rohkem Tallinnas tüüpsete paneelelamute vaates,» kirjeldas Kreek, lisades, et Ukraina näitel kipuvad need olema vastasele ka sihtmärgiks.

«Väga paljud ei ole selle peale tegelikult mõelnud, mis on iseenesest ka mõistetav. Üldjuhul on korteriühistute juhatustes paar-kolm inimest ja tööde maht, mis neis vaja teha, on päris suur. Et võtta endale veel elanikkonna kaitse teemasid... See on paljuski üle jõu käiv,» selgitas magistritöö autor.

Küll aga on tema sõnul neidki ühistuid, kus esimees on kriisideks usinalt valmistunud. Samas on sellised ühistud selgelt vähemuses.

Tööst selgub muu hulgas, et elanikud panustavad kriisivalmiduses suuresti just korteriühistu juhatusele. Teisalt on suurtes paneelelamutes üldkoosolekuid raske kokku ajada.

«Paljudes kortermajades on ostetud korter investeeringuks, Tallinna puhul on välja toodud kusagil 30 protsenti kortereid. See korteriomanik ei tunne ennast korteri omanikuna, veel vähem tunneb selle vastu huvi üürnik,» põhjendas Kreek leiget huvi maja tegemiste vastu.