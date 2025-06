«Eile (kolmapäeva – toim) õhtul pakkus Pärtel-Peeter Pere mulle linnapea kohta, sest nad ei saa omavahel hakkama,» kinnitas Sõõrumaa ERRile, lisades, et ta ei ole poliitik ja ei tea, mis probleemid neil linnavalitsuses on.

Sõõrumaa sõnul oli Pere pakkumine, et temast saaks linnapea praeguste partnerite – Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Eesti 200 – koalitsioonis, kus ta asendaks Jevgeni Ossinovskit (SDE), ent et see eeldaks kõigi partnerite nõustumist.