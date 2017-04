Postimehe ristsõna: 5. aprill 2017

Kui tavapäraselt saab lahendaja pärast ristsõna täitmist õige lahenduse korral teate "Tublilt täidetud!", siis auhinnamängu nädalal ilmub vastava teatena mingi tähtede ühend, mis on silp suuremast sõnast. Kokku ilmub seitse erinevat silpi, nt esmaspäeval RAT, teisipäeval TU, kolmapäeval LA, neljapäeval SI, reedel LU, laupäeval DEK ja pühapäeval OON. Lahendaja ülesanne on neist silpidest moodustada sõna, mis ongi auhinnamängu vastuseks. Toodud näites oleks vastussõnaks TULUDEKLARATSIOON.

Lahendusi on võimalik saata kuni esmaspäevani, 10. aprilli kell 11:00. Samal päeval toimub auhinnavõitja loosimine ning võitja nimi avaldatakse pärast loosimist vastavas veebiartiklis. Võitjat teavitatakse meili teel. Auhinnaks on Postimehe meene ning kaks ristsõnaajakirja, "Ristleja" ja "Parim", mille autoriteks on Postimehe ristsõnakoostajad.

Auhinnamängu nädalal on ristsõnade kommentaarid suletud. Veebiristsõnade auhinnamäng toimub iga kuu esimesel täisnädalal. Head lahendamist ja loosiõnne!