Omad lõid kahe keskerakondlasest Tartu abilinnapea tooli kõikuma

Personalivangerdused kerkisid päevakorrale pärast seda, kui Tartu piirkonna kauaaegne esimees Aadu Must, kes ka riigikogus ja Balti assamblees ametis, ühtlasi ülikoolis professor otsustas piirkonnajuhi ametist loobuda. Musta soovitatud kandidaat uueks piirkonnajuhiks oli abilinnapea Monica Rand, kuid ülekaalukalt võitis hoopis Jaan Toots. Viimane on Tartus uustulnuk, kes pole ka linnavolikogu liige. Must ja Rand ei osutunud üllatuslikult valituks ka mitte piirkonna uude juhatusse.

Et Tootsil linnavoliniku mandaati pole, ei saa tema puhul kõne alla tulla volikogu esimehe amet. Arutatud on siirdumist abilinnapeaks, kuid sellest pole väidetavalt Toots huvitatud.

Endise abilinnapea ja endise volikogu esimehe Vladimir Šokmani nimi on aga esile kerkinud nii volikogu esimehe kui abilinnapea kandidaadina. Peale selle on abilinnapea kandidaadina kõlanud endise Tähtevere vallavanema Rein Koka nimi. Kokk ütles, et ega ta ise linnavalitsusse kipu, aga möönis, et rahanduse valdkond pole talle võõras.

Tartu Postimehele teadaolevalt ei ole ei Must, Rand ega Lepajõe väljendanud nõusolekut tagasi astuda. Umbusalduse avaldamine teenekale volikogu esimehele on erakonnale ebamugav ja keeruline ka kahe ametis oleva abilinnapea puhul, sest umbusaldamise algatamiseks oleks vaja 13 voliniku toetust, kuid Keskerakonna fraktsioonil on seitse liiget, sealhulgas Aadu Must. Keskerakonna põhikiri ei luba omavalitsuste otsustuskogudes oma liikmeid umbusaldada.

Tartu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas ütles, et koalitsioonilepingu järgi on kaks abilinnapeakohta Keskerakonna täita ja esitatavaid kandidaate saab arutada. Praegu kandidaate esitatud ei ole.

Tartu volikogu koguneb homme. Umbusaldushääletus ei saa seal päevakorda tulla, sest linna põhimääruse järgi peab eelnõu olema esitatud kaks nädalat enne istungit.