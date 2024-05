Urmas Klaas: Tartu-Helsingi lennud jätkuvad hiljemalt 1. juunist

Postimees kirjutas kolmapäeval, et lennuliiklusteeninduse AS ja Finnair on otsinud lahendusi, et juunist saaksid jätkuda kõik kavandatud lennud Tartu lennujaamast. Praegu tehakse testlende. Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe selgitas, et selle nädala jooksul tehakse maapealsetele navigatsiooniseadmetele valideerimise testlende ja kui tulemused on positiivsed, saab Finnair oma lähenemisprotseduurid maa peal asuvate seadmete peale üles ehitada. «Seal pole midagi väga keerulist, puhas mõõdistamise töö. Mingil määral võib takistuseks saada see, kui GPS-signaali segatakse ja seetõttu võib protsess venida,» lisas ta.