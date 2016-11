Valitsus arutab riigikogulaste nõukogudesse kuulumist sel neljapäeval

Rahandusminister Sven Sester (IRL) leiab õiguskantslerite seisukohtadest lähtudes, et riigikogu liikmed tuleks riigifirmade nõukogudest koheselt tagasi kutsuda. Peaminister Taavi Rõivas (Reformierakond) polnud aga Sesteri esitatud ettepanekutega rahul ning ei võtnud neid möödunud valitsuse kabinetinõupidamisel arutamisele. Loe pikemalt siit.

Rõivas selgitas teisipäeval Postimehele, et koalitsiooni eestseisus arutas kabinetinõupidamiste ajakava alles sel esmaspäeval. «Antud teema puhul on rahandusminister välja pakkunud vaid ühe võimalikest lahendustest,» lisas Rõivas. «Selleks, et valitsus saaks kõiki võimalusi võrdselt kaaluda, andsin riigisekretärile ülesande pakkuda kahe nädala jooksul täiendavaid lahendusvariante.»

Nimelt on õiguskantsler Ülle Madise Rõivase sõnul oma kirjas osundanud, et võimude lahususe printsiibile vastab ka näiteks selline kord, kui nõukogu liikme nimetab ametisse riigikogu ise.

Punkti arutatakse neljapäeval, kui teema tõstatanud Sven Sester puhkuse katkestab, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Muuhulgas on valitsuse kabinetinõupidamisel teemaks pensionisüsteemi tulevik, omavalitsuste tulubaasireform ja idapiiri väljaehitamisega seotud küsimused ning hetkeseis.

Rahandusministeerium küsis riigikogu liikmete riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogusse kuulumise lubatavuse kohta õiguskantsleri seisukohta seoses riigi osaluspoliitika valge raamatuga, mida arutati valitsuskabinetis 7. juulil. Valitsuskabinet ei jõudnud selles küsimuses üksmeelele ning lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi. Valitsusliidu erakonnad on selles küsimuses ka praktikas erineval moel toiminud – IRL ja SDE ei nimeta oma riigikogu liikmeid nõukogudesse, Reformierakond nimetab.

Käesoleva aasta oktoobri seisuga on kokku 12 riigikogu liiget 10 riigifirma nõukogus. Sihtasutustest on parlamendi liikmeid nimetatud 25 kohale 18 sihtasutuses, millest keskkonnatasude seaduse alusel on riigikogu ise Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogusse määranud neli riigikogu liiget.