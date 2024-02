Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar rääkis Postimehele, et see on suur tunnustus õpilastele ja õpetajatele. Kui keeruline on kooli hoida edetabeli tipus? «See on pikaajalise töö tulemus. See tähendab seda, et me teeme süsteemset ja järjepidevat tööd! Ükski eksamitulemus ei tule kahe või kolme päeva õppimisega. Ikka kõik tulemus, ükskõik, kuhu inimene oma elu sätib, et kui ta teeb pikaajalise hea ettevalmistuse, siis on ka see sooritus alati tubli!» vastas Saar.