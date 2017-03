Kärdla politseijaoskonna töötaja jäi joobes sõitmisega vahele

Eile kella 18 ajal anti häirekeskusele kahel korral teada kahtlase sõidumaneeriga juhist Läänemaal Rohuküla sadamas. Politsei tuvastas kirjeldusele vastava sõiduki Hiiumaale suunduva praami järjekorrast.

Järjekorras seisnud sõiduauto Volkswagen juhi kohal istus 50-aastane mees, peale tema sõidukis rohkem inimesi ei olnud. Kontrollimisel tuvastati mehel joove ja selgus, et tegemist on Kärdla politseijaoskonnas töötava vanempiirivalvuriga. Sel hetkel ta teenistusülesandeid ei täitnud, samuti kasutas ta isiklikku sõiduautot.

Lääne prefekt Kaido Kõplase sõnul on tegemist väga tõsise juhtumiga ning ta tegi piirivalvurile ettepaneku ametist lahkuda.

«See, et inimene võtab vastu teadlikult otsuse ja istub peale alkoholi tarvitamist sõidukirooli, on vastutustundetu ja lubamatu. See, et selle teo on toime pannud organisatsiooni liige, mille üks prioriteetidest on liiklusohutuse suurendamine, viitab, et tema väärtused ja hoiakud ei ole sobivad töötamaks politseis,» ütles Kõplas.

Võimaliku joobes juhtimise kontrollimiseks alustatakse distsiplinaarmenetlust, millega püütakse leida tõendid selle kohta, kas mees juhtis sõidukit või mitte. Menetlust viib läbi sisekontrollibüroo.

Mullu suvel jäi joobes juhtimisega vahele Kärdla politseijaoskonna vanemkomissar. Hiiumaal liiklusjärelevalvet teinud Põhja prefektuuri liiklusüksus tabas 49-aastase mehe 26. augusti õhtul Emmaste vallas. Mehel tuvastati 0,6 promilli suurune alkoholijoove.

Ametnik töötas Kärdla politseijaoskonnas väärteomenetlejana, ka tema sõitis isikliku autoga ega täitnud sel ajal tööülesandeid. Politsei alustas toona väärteomenetlust ja mees vabastati ametist.