Elagu aprillid! Naljakad prillid on moes

Päikeseprillid on päris kindlasti kõige ägedam detail kogu moemaailmas! Osalt küll tarbeasi, aga tuhat korda enam on need kaks tillukest klaasi ninal eneseväljenduse võimalus. Sel kevadel kehtib see püha tõde selgemalt kui iial varem. Sest vaadake vaid moeprillidele lähemalt otsa – need on pöörased! Naljakad, pilkupüüdvad ja mängulised. Oled õigel teel, kui endale midagi enneolematult efektset, suurt ja värvikat päikese kaitseks ette paned!