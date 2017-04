Iiri politsei pidas kinni eestlasest palgamõrvari

Eestlane peeti Dublinis kinni koos kahe Kinahani perekonna jõugu liikmega, kellega koos plaanis ta Iiri ajakirjanduse väitel mõrva. Kinnipidamise hetkel oli tal nimekiri rivaalitseva Hutchi jõugu liikmetest ja info nende liikumise kohta. Samuti olid tal mitu maskeeringut.

Iiri politsei peab eestlast üheks kolmest palgamõrvarist, kes osalesid eelmisel aastal Kinahani jõuguga rivaalitseva David Byrne'i mõrvas ühes Dublini hotellis. Kõik kolm riietusid toona Iiri politsei ehk Gardai liikmeteks. Tapetud Byrne olevat eelnevalt kuulutanud, et jõukudevahelised arveteklaarimised ei saa läbi enne, kui Kinahani gängi liider Daniel Kinahan on tapetud.

Iiri ajakirjanduse väitel oleks eestlane planeeritud mõrvaga teeninud 100 000 eurot. «Kartell oli väsinud palgatud narkomaanidest, kes nende tulistamised tuksi olid keeranud, tappes tihtipeale süütuid inimesi. Seega palkasid nad inimese, keda peetakse üheks Euroopa ohtlikemaks palgamõrvariks,» ütles üks allikas Iiri ajalehele Independent.ie.

Ajalehtede väitel kolis 58-aastane eestlane 1990-ndatel Costa del Soli ning sai alles seal tuttavaks Kinahani kartelliga. Samuti väidetakse artiklites, et teda seostatakse tapmistega mitmes Euroopa riigis ning et enda sõnul olevat ta tegelenud hoopis kinnisvaraäriga. Riiki oli ta sisenenud paar päeva varem.

Kinahani ja Hutchi jõukude omavaheline sõda on Dublinis kohalikele hästi teada. Mõlemat jõuku on seostatud narkokaubandusega ning nende liikmeid on selle eest ka süüdi mõistetud. Kinahani on seostatud ka rahvusvahelise relvaäri ja rahapesuga. Nende üheks tegevuspiirkonnaks on teadaolevalt Marbella, kus eestlane viimastel aastakümnetel elanud on.

Jõukudevahelistes arveteklaarimistes on seni oma elu kaotanud 11 Hutchi perekonna liiget ja üks Kinahanidest. Tuntuimaks episoodiks peetakse Gary Hutchi tapmist 2015. aastal Hispaanias. Paar nädalat tagasi tulistati kahel korral tema nõbu.